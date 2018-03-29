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Джон О`Ши собирается завершить карьеру в конце сезона
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Джон О`Ши собирается завершить карьеру в конце сезона 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Сандерленда» Джон О`Ши собирается повесить бутсы на гвоздь, сообщает Mirror.
Согласно сведениям издания, 36-летний ирландец объявит о завершении карьеры в течение ближайших пяти недель. Футболист намеревался сделать это после чемпионата мира-2018 в России, однако сборная Ирландии не смогла пробиться в финальную стадию мундиаля.
За свою карьеру ирландец успел поиграть за английские «Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед», а также «Борнмут». Вдобавок в карьере О`Ши был бельгийский клуб «Антверпен». Всего в активе О`Ши 15 трофеев: Чемпион АПЛ (5), обладатель Кубка Англии (1), обладатель Кубка Футбольной лиги (3), победитель Лиги чемпионов (1), победитель Клубного чемпионата мира (1).
Отметим, что только четыре ирландца Денис Ирвин, Рой Кин, Стив Хейгвей и Ронни Уилан выиграли больше трофеев.
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