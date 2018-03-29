«Манчестер Сити» постарается купить Джерома Боатенга

Одной из целей летней трансферной кампании «Манчестер Сити» станет защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг. «Сити» готов заплатить за 29-летнего футболиста 50 миллионов фунтов.

Инициатором приобретения Боатенга выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Джером Боатенг уже имеет опыт выступления в «Манчестер Сити». Он выступал за клуб в сезоне 2010/11 и выиграл Кубок Англии. Летом 2011 года Джером был продан в «Баварию» за 13,5 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Джером Боатенг сыграл за «Баварию» 24 игры, в которых забил 2 мяча. В недавнем матче сборной Германии против команды Бразилии Джером выводил немцев с капитанской повязкой.