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«Манчестер Сити» постарается купить Джерома Боатенга
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«Манчестер Сити» постарается купить Джерома Боатенга 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Одной из целей летней трансферной кампании «Манчестер Сити» станет защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг. «Сити» готов заплатить за 29-летнего футболиста 50 миллионов фунтов.
Инициатором приобретения Боатенга выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Джером Боатенг уже имеет опыт выступления в «Манчестер Сити». Он выступал за клуб в сезоне 2010/11 и выиграл Кубок Англии. Летом 2011 года Джером был продан в «Баварию» за 13,5 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Джером Боатенг сыграл за «Баварию» 24 игры, в которых забил 2 мяча. В недавнем матче сборной Германии против команды Бразилии Джером выводил немцев с капитанской повязкой.
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