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«Химки» — «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск)
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«Химки» — «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск)
Советский спорт
1 час назад
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Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 18:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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