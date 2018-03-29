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«Химки» — «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск)
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«Химки» — «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск) 

Советский спорт 1 час назад
Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 18:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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