Гол и голевая передача Панарина помогли «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона» 

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Артем Дзюба: "Мне жалко Василия Уткина, желаю ему выздоровления"

Правая рука Абрамовича в "Челси" заняла 5-е место в рейтинге самых влиятельных женщин в мировом спорте