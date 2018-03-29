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Гол и голевая передача Панарина помогли «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона»
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Гол и голевая передача Панарина помогли «Коламбусу» выиграть у «Эдмонтона» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). «Ойлерз» проиграл вторую встречу кряду.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 71 (26+45) очко.
Ворота «Коламбуса» защищал россиянин Сергей Бобровский, который сделал 22 сэйва.
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" — «Коламбус» — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)
Голы: Ньюджент-Хопкинс — 22 (Макдэвид), 3:37 — 1:0. Макдэвид — 40 (мен., Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 6:06 — 2:0. Каджула — 13 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 10:08 — 3:0. Ванек — 22 (Мюррей, Дженнер), 12:39 — 3:1. ПАНАРИН — 26 (Веренски, Дюбуа), 13:31 — 3:2. Ванек — 23 (Савар, Веннберг), 16:40 — 3:3. Дженнер — 12 (Ванек, Веннберг), 21:38 — 3:4. Аткинсон — 20 (Дюбуа), 26:24 — 3:5. Ванек — 24 (Дженнер, Коул), 35:02 — 3:6. Нутиваара — 6 (ПАНАРИН), 51:57 — 3:7.
Вратари: Тэлбот (Броссуа, 26:24) — БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (11+5+9) — 27 (14+9+4).
Наши: Слепышев — Панарин.
28 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
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