Смешное видео про братьев, которые мешают сестрам снимать видео

Отношения братьев и сестер порой бывают непростыми. Они, конечно, любят друг друга, но выражают свою любовь иногда слишком оригинально. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите прекрасных девчонок, которые записывают свои песни и танцы на видео, и неугомонных мальчишек, которые намеренно портят им кадры. Самые активные мальчишки, услышав музыку, сразу понимают, что их сестры готовятся петь или танцевать на камеру. Тогда они мигом влезают к ним в кадр и начинают весело двигаться под музыку на заднем плане. А те, кто поскромнее, просто спокойно садятся в угол кадра и занимаются своими привычными делами.

В любом случае, что бы эти мальчишки ни сделали, съемку видео они однозначно сорвали и одновременно прославились в Сети.

После того, как эти ролики были опубликованы в интернете, пользователи посмотрели их бесчисленное количество раз. И это неудивительно, ведь наблюдать за этими братьями и сестрами очень весело! Смотрите эти уморительные видео!

Фото: Shutterstock.com