Болельщики ЧМ-2018 смогут заказать бесплатные билеты на поезд по телефону

Бесплатный билет на дополнительный поезд по паспорту болельщика и билету на матч теперь можно оформить с помощью одного телефонного звонка. В этом помогут операторы кол-центра Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу — 2018.

728 бесплатных поездов будут курсировать между 11 городами мундиаля — Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Саранском, Казанью, Сочи, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом, Ростовом-на-Дону и Калининградом. Болельщики могут забронировать билеты и получить консультацию по вопросам бесплатного проезда к местам проведения матчей по телефонам: +7 (495) 741-18-18 (для звонков из других стран) и +7 (800) 775-20-18 (для звонков по России, звонок бесплатный).

Операторы кол-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатных поездах, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных. Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями.

Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч ЧМ-2018 в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Для бронирования железнодорожного билета достаточно указать номер билета на матч или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч и номер паспорта болельщика или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика. При звонке на горячую линию Транспортной дирекции — 2018 надо назвать номер билета на матч (или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч), номер паспорта болельщика (или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика), паспортные данные, а также адрес электронной почты для получения подтверждения брони.

«Во время чемпионата на каждом из 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах проведения мундиаля начнут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет на проезд. Но динамика бронирования мест в поездах высокая, поэтому мы не рекомендуем откладывать до последнего момента. Также настоятельно просим всех болельщиков, кто забронировал место в бесплатном поезде, но по какой-то причине отменит поездку, аннулировать бронь и посадочный купон. Таким образом, данное место снова будет представлено в системе и у других болельщиков появится возможность забронировать это место», — отметили в пресс-службе Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

До недавнего времени бронирование бесплатных билетов на поезда было возможно лишь по интернету, на сайте Транспортной дирекции ЧМ-2018. Бронирование билетов футбольными болельщиками началось с октября 2017 года. На сегодня зарезервировано уже более 185 тысяч бесплатных мест в поездах, из них порядка 160 тысяч — это билеты для тех, кто приезжает в Москву и уезжает из нее.

Как уточнили в Департаменте спорта и туризма Москвы, в столице находятся одни из главных площадок чемпионата мира по футболу в России — стадион «Спартак» и Большая спортивная арена «Лужников». Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Ожидается, что на период проведения матчей с 14 июня по 15 июля в Москву приедут до миллиона туристов, из которых более 500 тысяч — футбольные болельщики.

Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя. Она выдается Минкомсвязью России зрителям спортивных соревнований для доступа на территорию стадионов в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, а также для осуществления въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в качестве зрителей спортивных соревнований, и выезда их из страны. Получить паспорт должен каждый, кто приобрел билет на матч чемпионата мира по футболу.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей первенства, а также на городском общественном транспорте (распространяется на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах в день матча. Иностранные граждане, оформившие паспорт болельщика, имеют право безвизового въезда на территорию России во время проведения турнира.

Оформить паспорт болельщика можно онлайн и в центрах регистрации, перед оформлением необходимо купить билет на матч. Для иностранцев паспорт болельщика обеспечит еще и безвизовый въезд.