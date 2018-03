Простенько и со вкусом: лайфхак британской студентки взорвал Twitter

Студентка из Южного Лондона Джулианна Асузу нашла способ, как быстро очистить загрязнившийся бьюти-блендер. Девушка утверждает, что его следует всего лишь опустить в чашку теплой воды с моющим средством и на минуту поставить в микроволновку. О лайфаке 19-летней британки написало издание Daily Mail.

До процедуры

бьюти-блендеры

студентки, по ее словам, были коричневого цвета. Решив воспользоваться подсмотренным в социальных сетях приемом очистки, Джулианна сначала не верила в успех задуманного.

«На самом деле, я не могу в это поверить. Он был буквально коричневым и теперь вернулся к своему первоначальному цвету», — прокомментировала студентка эксперимент.

Видео Джулианна разместила в Twitter. Ролик моментально стал вирусным и набрал уже свыше трех миллионов просмотров. Его ретвитнули более 35 тысяч раз, а свой лайк оставили около 100 тысяч пользователей.

В комментариях к записи многие девушки признались, что британка сделала настоящее открытие, и благодарили ее за публикацию.

