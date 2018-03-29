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Простенько и со вкусом: лайфхак британской студентки взорвал Twitter
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Простенько и со вкусом: лайфхак британской студентки взорвал Twitter 

360tv.ru 1 час назад
Студентка из Южного Лондона Джулианна Асузу нашла способ, как быстро очистить загрязнившийся бьюти-блендер. Девушка утверждает, что его следует всего лишь опустить в чашку теплой воды с моющим средством и на минуту поставить в микроволновку. О лайфаке 19-летней британки написало издание Daily Mail.
До процедуры
бьюти-блендеры
студентки, по ее словам, были коричневого цвета. Решив воспользоваться подсмотренным в социальных сетях приемом очистки, Джулианна сначала не верила в успех задуманного.
«На самом деле, я не могу в это поверить. Он был буквально коричневым и теперь вернулся к своему первоначальному цвету», — прокомментировала студентка эксперимент.
Видео Джулианна разместила в Twitter. Ролик моментально стал вирусным и набрал уже свыше трех миллионов просмотров. Его ретвитнули более 35 тысяч раз, а свой лайк оставили около 100 тысяч пользователей.
LADIES I PUT MY BEAUTY BLENDERS IN THE MIRCOWAVE FOR 1 MINUTE AND LOOK WHAT HAPPENED %F0%
%98%AD%F0%
%98%AD%F0%
%98%AD%F0%
%98%AD♥️♥️♥️ pic.twitter.com/iT0448Mctq
— #Yazz2UCL♥️ (@Jaycoko_) 27 марта 2018 г.
В комментариях к записи многие девушки признались, что британка сделала настоящее открытие, и благодарили ее за публикацию.
GIRL YOU JUST SAVED THE LIVES OF MANY %F0%
%92%AA%F0%
%BC https://t.co/tDjM6aswYF
— Ephrem Artemus ♎️ (@_Eph_ie) 28 марта 2018 г.
В Ленинградской области решили нестандартным образом рассказать об основах православной жизни. Выборгская епархия выпустила комиксы под названием «Техника духовной безопасности». В церкви надеются привлечь прихожан картинками и хотят с их помощью ответить на распространенные вопросы о религии.
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