«Ротор-Волгоград» заработал несколько штрафов

«Ротор-Волгоград» победил в матче с «Енисеем», но заработал два штрафа в общей сложности на 15 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РФС, на 10 000 рублей команду оштрафовали за болельщиков, скандировавших нецензурные «кричалки». Еще 5 000 рублей ФК заплатит за то, что один из футболистов вышел за пределы технической зоны без разрешения арбитра.

Напомним, что недавно двух тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.