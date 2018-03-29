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«Ротор-Волгоград» заработал несколько штрафов
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«Ротор-Волгоград» заработал несколько штрафов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Ротор-Волгоград» победил в матче с «Енисеем», но заработал два штрафа в общей сложности на 15 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РФС, на 10 000 рублей команду оштрафовали за болельщиков, скандировавших нецензурные «кричалки». Еще 5 000 рублей ФК заплатит за то, что один из футболистов вышел за пределы технической зоны без разрешения арбитра.
Напомним, что недавно двух тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.
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