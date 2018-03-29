Ещё
Скандал в крикете: Австралию заподозрили в нечестной игре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандал в крикете: Австралию заподозрили в нечестной игре 

Мир24 27 минут назад
Громкий скандал разгорелся вокруг сборной Австралии по крикету. Одного из игроков обвинили в том, что во время матча с ЮАР он пытался изменить аэродинамические свойства мяча для игры. В ходе видеотранслации камеры запечатлели, как он прятал в карманы брюк изоленту. Об этом передает агентство Associated Press.
В результате накануне Федерация крикета Австралии приняла решение отстранить капитана команды Стива Смита и еще одного игрока на один год от игр в сборной. Кроме того, девять месяцев за национальную команду не сможет сыграть пытавшийся совершить манипуляции с мячом Кэмерон Бэнкрофт.
Скандал уже прокомментировал австралийский премьер. По его словам, произошедшее стало для всех неожиданностью.
«Трудно поверить, что сборная страны делала такие обманные манипуляции на международных соревнованиях, ведь ее дома считали образцом честности и порядочности», — указал Малкольм Тернбулл.
Данная ситуация привела к тому, что от сборной отвернулись ведущие спонсоры. О возможном пересмотре соглашений уведомили представители компаний Qantas Airways, Sanitarium и Lion. Федерация крикета Австралии сообщила о начале расследования скандального инцидента.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Песков объяснил причину появления слухов о количестве жертв в Кемерове Россияне на Паралимпиаде: история преодоления Пожар в Кемерове: на Манежной площади Москвы организуют мемориал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ165
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение