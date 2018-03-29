Скандал в крикете: Австралию заподозрили в нечестной игре

Громкий скандал разгорелся вокруг сборной Австралии по крикету. Одного из игроков обвинили в том, что во время матча с ЮАР он пытался изменить аэродинамические свойства мяча для игры. В ходе видеотранслации камеры запечатлели, как он прятал в карманы брюк изоленту. Об этом передает агентство Associated Press

В результате накануне Федерация крикета Австралии приняла решение отстранить капитана команды Стива Смита и еще одного игрока на один год от игр в сборной. Кроме того, девять месяцев за национальную команду не сможет сыграть пытавшийся совершить манипуляции с мячом Кэмерон Бэнкрофт

Скандал уже прокомментировал австралийский премьер. По его словам, произошедшее стало для всех неожиданностью.

«Трудно поверить, что сборная страны делала такие обманные манипуляции на международных соревнованиях, ведь ее дома считали образцом честности и порядочности», — указал Малкольм Тернбулл.

Данная ситуация привела к тому, что от сборной отвернулись ведущие спонсоры. О возможном пересмотре соглашений уведомили представители компаний Qantas Airways, Sanitarium и Lion. Федерация крикета Австралии сообщила о начале расследования скандального инцидента.

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