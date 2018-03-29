Тест: на кого из персонажей «Бременских музыкантов» вы похожи? 

Все просто: десять персонажей «Бременских музыкантов» будут задавать вам вопросы от себя лично, а потом соберутся вместе и решат, на кого же из них вы похожи!
Ну что же, в путь!
Фото: стоп-кадры мультфильма
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