Болельщики ЧМ-2018 смогут заказать бесплатные билеты на поезд с помощью телефонного звонка 

Операторы кол-центра транспортной дирекции чемпионата мира по футболу-2018 начали помогать с оформлением бесплатных железнодорожных билетов на дополнительные поезда для футбольных фанатов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Бесплатный билет на дополнительный поезд по паспорту болельщика и билету на матч теперь можно оформить с помощью одного телефонного звонка. В этом помогут операторы кол-центра транспортной дирекции чемпионата мира по футболу-2018. Операторы кол-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатных поездах, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных. Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч ЧМ-2018 в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Для бронирования железнодорожного билета достаточно указать номер билета на матч или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч и номер паспорта болельщика или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика. При звонке на горячую линию Транспортной дирекции — 2018 надо назвать номер билета на матч (или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч), номер паспорта болельщика (или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика), паспортные данные, а также адрес электронной почты для получения подтверждения брони.
«Во время чемпионата на каждом из 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах проведения мундиаля начнут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет на проезд. Но динамика бронирования мест в поездах высокая, поэтому мы не рекомендуем откладывать до последнего момента. Также настоятельно просим всех болельщиков, кто забронировал место в бесплатном поезде, но по какой-то причине отменит поездку, аннулировать бронь и посадочный купон. Таким образом, данное место снова будет представлено в системе и у других болельщиков появится возможность забронировать это место», — отметили в пресс-службе Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 г. в РФ.
Как уточнили в Департаменте спорта и туризма Москвы, в столице находятся одни из главных площадок чемпионата мира по футболу в России — стадион «Спартак» и Большая спортивная арена «Лужники». Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Ожидается, что на период проведения матчей с 14 июня по 15 июля в Москву приедут до 1 млн туристов, из которых более 500 тыс. — футбольные болельщики. До недавнего времени бронирование бесплатных билетов на поезда было возможно лишь по интернету, на сайте Транспортной дирекции ЧМ-2018. Бронирование билетов футбольными болельщиками началось с октября 2017 г. На сегодня зарезервировано уже более 185 тыс. бесплатных мест в поездах, из них порядка 160 тыс. — это билеты для тех, кто приезжает в Москву и уезжает из нее.