Болельщики ЧМ-2018 смогут заказать бесплатные билеты на поезд с помощью телефонного звонка

Операторы кол-центра транспортной дирекции чемпионата мира по футболу-2018 начали помогать с оформлением бесплатных железнодорожных билетов на дополнительные поезда для футбольных фанатов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Бесплатный билет на дополнительный поезд по паспорту болельщика и билету на матч теперь можно оформить с помощью одного телефонного звонка. В этом помогут операторы кол-центра транспортной дирекции чемпионата мира по футболу-2018. Операторы кол-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатных поездах, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных. Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч ЧМ-2018 в том городе, куда бронируется билет на поезд, и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Для бронирования железнодорожного билета достаточно указать номер билета на матч или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч и номер паспорта болельщика или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика. При звонке на горячую линию Транспортной дирекции — 2018 надо назвать номер билета на матч (или номер подтвержденной заявки на получение билета на матч), номер паспорта болельщика (или номер подтвержденной заявки на получение паспорта болельщика), паспортные данные, а также адрес электронной почты для получения подтверждения брони.

«Во время чемпионата на каждом из 19 железнодорожных вокзалов в 11 городах проведения мундиаля начнут работать кассы, где также можно будет оформить бесплатный билет на проезд. Но динамика бронирования мест в поездах высокая, поэтому мы не рекомендуем откладывать до последнего момента. Также настоятельно просим всех болельщиков, кто забронировал место в бесплатном поезде, но по какой-то причине отменит поездку, аннулировать бронь и посадочный купон. Таким образом, данное место снова будет представлено в системе и у других болельщиков появится возможность забронировать это место», — отметили в пресс-службе Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 г. в РФ.