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Фабиньо может летом сменить «Монако» на «Пари Сен-Жермен»
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Фабиньо может летом сменить «Монако» на «Пари Сен-Жермен» 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
Хавбек футбольного клуба «Монако» Фабиньо, который выступал за национальную молодежку и провел четыре матча за сборную Бразилии, может летом перейти из стана монегасков в другой ведущий клуб чемпионата Франции — столичный «Пари Сен-Жермен».
При этом известно, что на его позицию в «ПСЖ» может перейти француз малийского происхождения Нголо Канте, который выступает за английский «Челси». Однако инсайдеры в стане чемпионов Франции сообщают, что шансы Фабиньо также очень высоки, учитывая, что владельцы «Пари Сен-Жермен» намерены строить команду вокруг его звездного соотечественника Неймара.
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