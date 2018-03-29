Фабиньо может летом сменить «Монако» на «Пари Сен-Жермен»

Хавбек футбольного клуба «Монако» Фабиньо, который выступал за национальную молодежку и провел четыре матча за сборную Бразилии, может летом перейти из стана монегасков в другой ведущий клуб чемпионата Франции — столичный «Пари Сен-Жермен».

При этом известно, что на его позицию в «ПСЖ» может перейти француз малийского происхождения Нголо Канте, который выступает за английский «Челси». Однако инсайдеры в стане чемпионов Франции сообщают, что шансы Фабиньо также очень высоки, учитывая, что владельцы «Пари Сен-Жермен» намерены строить команду вокруг его звездного соотечественника Неймара.