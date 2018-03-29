ГБУ ЦД «Личность», Шахматный клуб «ФОРПОСТ»

25 марта 2018 года в СДЦ «Высота» по адресу: ул. Чертановская, дом.30, стр.1 прошел окружной этап соревнований по шахматам в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В соревновании принимали участие 15 команд от различных районов Южного округа, по 3 человека в команде. Игроки были распределены по группам соответственно возрасту: до 18 лет, до 14 лет и до 11 лет. Согласно суммарному результату игроков каждой команды определялось место команды в турнирной таблице.

Район Царицыно представляла команда в составе: Комаров Алексей (17 лет), Мостовой Владимир (12 лет), Вахромеев Владимир (7 лет).

По результатам итоговой таблицы первое место безоговорочно досталось команде района Чертаново Центральное — 16 очков, второе место — у команды района Братеево — 15 очков и третье — район Нагорный — 15,5 очков. А далее — сразу 4 команды разделили с 4 по 7 места, набрав по 11 очков, и среди них команда района Царицыно! К сожалению, по дополнительным показателям мы оказались только на 7 месте, однако, по сравнению с прошлым годом, наши ребята значительно улучшили свои результаты! Отдельно хочется поздравить Комарова Алексея, занявшего 4 место в своей возрастной группе с результатом 5 очков из 7 (такой же результат показал игрок, занявший третье место)! Все представители нашей команды повысили свой шахматный рейтинг (цифровое обозначение уровня игры шахматиста), получили полезный опыт и весело провели время! В следующем году желаем ребятам попасть в тройку призеров!

Вахромеева Алина

Руководитель ШК «ФОРПОСТ»