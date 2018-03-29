Ещё
Детей из интернатов Киргизии собрали в лигу тенниса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детей из интернатов Киргизии собрали в лигу тенниса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Весенний турнир детской лиги по настольному теннису среди воспитанников детдомов, интернатов и специализированных детских центров прошел в Бишкеке. В соревнованиях, длившихся два дня, участвовали семь команд из столицы Киргизии и Чуйской области.
На турнире разыгрывали кубки в командном зачете и комплекты медалей в одиночных разрядах среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях: 7-11 и 12-17 лет. Несмотря на конкуренцию, свойственную соревнованиям, многие из участников противоборствующих команд подружились друг с другом.
Как сообщают организаторы — общественный благотворительный фонд «Новые возможности» и Ассоциация настольного тенниса республики, — турниры среди воспитанников интернатных учреждений проводятся дважды в год во время школьных каникул. Таким образом среди детей, оставшихся без попечения родителей, популяризируют физическую культуру и спорт, которые, в свою очередь, позволяют гармонично развивать личность.
— Все хорошее и плохое закладывается в человеке в детстве, — объясняет глава фонда Куваныч Кожегулов. — У меня три сына, и, слава богу, у нас с супругой есть возможность помогать им в развитии. Но сироты или дети из неблагополучных или малообеспеченных семей, которые воспитываются в детдомах, не меньше нуждаются в подобной поддержке. Мы стремимся дать им такую возможность. Особо хочется поблагодарить учителей физкультуры, которые привезли детей на турнир.
По словам Кожегулова, фонду хотелось бы найти единомышленников и в России, чтобы совместно реализовывать проекты по развитию спорта в детских домах и интернатах в обеих странах.
Контакты
Общественный благотворительный фонд «Новые возможности»: +996 775 58 80 94 (WhatsApp), e-mail: kuvanych.kozhegulov@gmail.com
Российская Газета: последние новости
Российский военный летчик занялся в Киргизии бегом с собакой Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей Мэр дал поручение организовать место памяти и скорби на Манежной площади
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю20
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном4
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ168
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение