Детей из интернатов Киргизии собрали в лигу тенниса

Весенний турнир детской лиги по настольному теннису среди воспитанников детдомов, интернатов и специализированных детских центров прошел в Бишкеке. В соревнованиях, длившихся два дня, участвовали семь команд из столицы Киргизии и Чуйской области.

На турнире разыгрывали кубки в командном зачете и комплекты медалей в одиночных разрядах среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях: 7-11 и 12-17 лет. Несмотря на конкуренцию, свойственную соревнованиям, многие из участников противоборствующих команд подружились друг с другом.

Как сообщают организаторы — общественный благотворительный фонд «Новые возможности» и Ассоциация настольного тенниса республики, — турниры среди воспитанников интернатных учреждений проводятся дважды в год во время школьных каникул. Таким образом среди детей, оставшихся без попечения родителей, популяризируют физическую культуру и спорт, которые, в свою очередь, позволяют гармонично развивать личность.

— Все хорошее и плохое закладывается в человеке в детстве, — объясняет глава фонда Куваныч Кожегулов. — У меня три сына, и, слава богу, у нас с супругой есть возможность помогать им в развитии. Но сироты или дети из неблагополучных или малообеспеченных семей, которые воспитываются в детдомах, не меньше нуждаются в подобной поддержке. Мы стремимся дать им такую возможность. Особо хочется поблагодарить учителей физкультуры, которые привезли детей на турнир.

По словам Кожегулова, фонду хотелось бы найти единомышленников и в России, чтобы совместно реализовывать проекты по развитию спорта в детских домах и интернатах в обеих странах.

Контакты

Общественный благотворительный фонд «Новые возможности»: +996 775 58 80 94 (WhatsApp), e-mail: kuvanych.kozhegulov@gmail.com