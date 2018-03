Видео: Уилл Смит берет уроки танцев у бывшего мужа Дженнифер Лопес Марка Энтони

Уилл Смит в очередной раз служит яркой иллюстрацией поговорки про то, что талантливый человек талантлив во всем: актер (а в прошлом еще и достаточно успешный рэпер) поделился в своем Instagram новым видео, в котором берет уроки сальсы у Марка Энтони — латиноамериканского певца и бывшего мужа Дженнифер Лопес. Стоит признать, что танцевальные навыки у Уилла Смита по-прежнему на высоте, хотя музыкальную карьеру он давно сменил на актерскую — танец в компании Марка Энтони у Смита получился весьма зажигательным:

#Bucketlist — Salsa Lessons from @MarcAnthony… ✔. I just realized this is my 100th Post — Thank You All! Let’s Go Get the next 💯

25 Мар 2018 в 8:48 PDT попкорнnews