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Уткин: «Перенос матча „Амкара“ в Москву — это проституция и позор»
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Уткин: «Перенос матча „Амкара“ в Москву — это проституция и позор» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный комментатор Василий Уткин выразил возмущение в связи с переносом матча РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву на домашний стадион «железнодорожников».
"На роль базового клуба сборной подходит пермский «Амкар». Команда есть, а клуба нет. Они разъезжают по всей России и играют на разных стадионах, кроме Перми. Будут гастролировать в Москве, Питере, Казани… Это проституция и позор для РФПЛ", — заявил Уткин.
Встреча была перенесена в Москву на «РЖД-Арену». Игра состоится 31 марта, начало — 14:00 мск.
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