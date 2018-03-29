Уткин: «Перенос матча „Амкара“ в Москву — это проституция и позор»

Известный комментатор Василий Уткин выразил возмущение в связи с переносом матча РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву на домашний стадион «железнодорожников».

"На роль базового клуба сборной подходит пермский «Амкар». Команда есть, а клуба нет. Они разъезжают по всей России и играют на разных стадионах, кроме Перми. Будут гастролировать в Москве, Питере, Казани… Это проституция и позор для РФПЛ", — заявил Уткин.

Встреча была перенесена в Москву на «РЖД-Арену». Игра состоится 31 марта, начало — 14:00 мск.