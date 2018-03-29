Российский военный летчик занялся в Киргизии бегом с собакой

Необычный для Киргизии метод помогает достигать высоких результатов, а потому становится все более популярным у военных. Для тех, кто еще не знает, каникросс — дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена с помощью минимальной экипировки. Она выводит бегуна на скорость, которая превышает его собственную. Со временем атлет привыкает к нагрузкам и потом достигает такого же результата уже без четвероногого помощника.

Физическая подготовка занимает важное место в обучении военных. Ежеквартально они сдают нормативы, и на таких состязаниях нередко устанавливаются рекорды. К примеру, старший лейтенант Георгий Загвоздкин установил в беге сразу два рекорда воинской части. Три километра он пробежал за 10 минут 46 секунд, а стометровку — за 11,9 секунды. Таких результатов на авиабазе никто еще не показывал. Кроме того, у него отличный результат в подтягивании на перекладине — 28 раз.

Загвоздкин прибыл в Кант год назад, но отличился в физической подготовке только сейчас. Несколько месяцев у него ушло на адаптацию. Воинская часть, из которой его перевели, находится в другом часовом поясе, расположена в среднегорье, а киргизский климат существенно отличается от условий Поволжья, где до этого служил офицер.

Бегом Георгий Загвоздкин серьезно занимается с 11 лет. Наставником был его отец, который не один десяток лет дружит со спортом. В школьные и курсантские годы он участвовал в соревнованиях разного уровня и неоднократно занимал призовые места.

Несмотря на достаточно напряженный режим службы, старший лейтенант и сегодня продолжает заниматься спортом.

— Делаю это не ради денег (за спортивные достижения военные получают солидную — до 100 процентов — доплату к денежному довольствию — Прим. авт.), а для себя, — говорит он.

Загвоздкин полагает, что тренироваться нужно как минимум четыре раза в неделю. При этом важно правильно чередовать тренировки и периоды отдыха. Об этом и многом другом офицер знает не только благодаря большому практическому опыту. Изучая различные методики, Георгий прочитал много специальной литературы. Заочно он учится на тренера по легкой атлетике в Воронежском институте физической культуры, сейчас пишет дипломную работу, которую готовится защитить в мае. К слову, ее тема — каникросс. В перспективе старший лейтенант намерен заняться научной деятельностью, хочет разрабатывать методики физической подготовки российских военнослужащих.

Так или иначе, но Георгий пока сам удивляется достигнутым в беге результатам. Скоростные качества, как он полагает, появились благодаря методике каникросса, по которой он тренируется последние два года. Рекордсменом Загвоздкину помог стать его трехлетний хаски по кличке Фред. Видимо, поэтому свою дипломную работу он и посвятил каникроссу.

Кстати

Представители авиабазы успешно выступают на чемпионатах армии и Центрального военного округа по военно-прикладному плаванию и многоборью, по офицерскому троеборью и армейскому рукопашному бою. Команды российской части регулярно участвуют в соревнованиях по мини-футболу и волейболу, которые проводятся в Киргизии. Не отстают от военнослужащих их жены и дети. Они тоже активно занимаются спортом. Для них в залах просторного спорткомплекса проходят занятия по аэробике, йоге, таэквондо и гимнастике.