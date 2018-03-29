К ЧМ по хоккею в Челябинске выпустят почтовую открытку

Почтовую карточку выпустят в чемпионату мира по хоккею U18 в Челябинске и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.

На сувенирной открытке будет изображён талисман турнира — бурый мишка Уралец, облачённый в хоккейную форму. Карточки планируют выпустить тиражом в пять тысяч экземпляров, найти их можно будет на ледовых аренах и в почтовых отделениях Челябинска и Магнитогорска.

«Почтовую карточку можно будет подписать и отправить прямо из ледовой арены своим друзьям. Такие «спортивные приветы» очень популярны у молодежи и самих спортсменов», — отметил первый заместитель министра спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. В турнире помимо российской сборной участвуют команды Финляндии, Словакии, Чехии, Франции, США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии. В расширенный состав сборной России вошли пятеро воспитанников южноуральских хоккейных школ.