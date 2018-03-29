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К ЧМ по хоккею в Челябинске выпустят почтовую открытку
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К ЧМ по хоккею в Челябинске выпустят почтовую открытку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Почтовую карточку выпустят в чемпионату мира по хоккею U18 в Челябинске и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.
На сувенирной открытке будет изображён талисман турнира — бурый мишка Уралец, облачённый в хоккейную форму. Карточки планируют выпустить тиражом в пять тысяч экземпляров, найти их можно будет на ледовых аренах и в почтовых отделениях Челябинска и Магнитогорска.
«Почтовую карточку можно будет подписать и отправить прямо из ледовой арены своим друзьям. Такие «спортивные приветы» очень популярны у молодежи и самих спортсменов», — отметил первый заместитель министра спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.
Напомним, чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. В турнире помимо российской сборной участвуют команды Финляндии, Словакии, Чехии, Франции, США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии. В расширенный состав сборной России вошли пятеро воспитанников южноуральских хоккейных школ.
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