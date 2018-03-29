Ещё
Западных журналистов ловили за руку — Захарова рассказала, где нужно искать шпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Западных журналистов ловили за руку — Захарова рассказала, где нужно искать шпионов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее на полях саммита ЕС журналистов «Звезды» заподозрили в шпионаже. После этого в Интернете появился шквал публикаций о том, что Министерство обороны России якобы отправило на саммит Евросоюза шпионов под видом журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» прокомментировала ситуацию, когда российских журналистов называли «шпионами» на саммите ЕС.
«У нас поступает большое количество информации относительного того, чем занимаются в частности западные журналисты на территории Российской Федерации. Какие-то из этих случаев были переданы по итогам следствия в суд. По ним были приняты решения. Даже были случаи, когда им закрывался въезд в соответствии с российским законодательством просто за деятельность, совершенно несовместимую с заявленной или полученной визой», — рассказала она.
По ее словам, понять, кто на самом деле является так называемым «шпионом» достаточно просто.
«Мы пока действуем в данном случае деликатно, мы эту информацию не публикуем, но в принципе можем. И тогда будет понятно, кто чей шпион — российские ли журналисты, которые открыто пытаются получить аккредитацию, поучаствовать в пресс-конференции, задать вопросы. Которые в свой адрес слышат то, что они слышат — обзывательства, хамство, грубость. Либо целый ряд западных журналистов, которых просто за руку ловили, когда они — давайте называть вещи своими именами — заборы проб брали в местах, связанных с какими-то специализированными производствами. При этом чудесным образом сочетая рафинированный образ такого западного респектабельного журналиста», — отметила Захарова.
Полную версию интервью смотрите в эфире телеканала «Звезда» сегодня, 29 марта, в 23:15.
ТК «Звезда»: последние новости
Север Индии атаковали тигры-людоеды На Северном флоте прошёл сбор по ракетной подготовке Военные строители продемонстрировали уровень своей физической подготовки в ходе корпоративной спартакиады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю20
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном4
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ168
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение