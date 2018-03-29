Западных журналистов ловили за руку — Захарова рассказала, где нужно искать шпионов

Ранее на полях саммита ЕС журналистов «Звезды» заподозрили в шпионаже. После этого в Интернете появился шквал публикаций о том, что Министерство обороны России якобы отправило на саммит Евросоюза шпионов под видом журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» прокомментировала ситуацию, когда российских журналистов называли «шпионами» на саммите ЕС.

«У нас поступает большое количество информации относительного того, чем занимаются в частности западные журналисты на территории Российской Федерации. Какие-то из этих случаев были переданы по итогам следствия в суд. По ним были приняты решения. Даже были случаи, когда им закрывался въезд в соответствии с российским законодательством просто за деятельность, совершенно несовместимую с заявленной или полученной визой», — рассказала она.

По ее словам, понять, кто на самом деле является так называемым «шпионом» достаточно просто.

«Мы пока действуем в данном случае деликатно, мы эту информацию не публикуем, но в принципе можем. И тогда будет понятно, кто чей шпион — российские ли журналисты, которые открыто пытаются получить аккредитацию, поучаствовать в пресс-конференции, задать вопросы. Которые в свой адрес слышат то, что они слышат — обзывательства, хамство, грубость. Либо целый ряд западных журналистов, которых просто за руку ловили, когда они — давайте называть вещи своими именами — заборы проб брали в местах, связанных с какими-то специализированными производствами. При этом чудесным образом сочетая рафинированный образ такого западного респектабельного журналиста», — отметила Захарова.