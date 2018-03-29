Следы крупного медведя заметили на Таганае

Следы довольно крупного медведя, проснувшегося после зимней спячки, заметили на территории «Таганная», сообщают в пресс-службе национального парка.

Отпечатки лап зверя в снегу сотрудники парка увидели в районе моста через реку Тесьма. Длина следов без учёта когтей около 25 см, ширина шага — около 1,2 матера, что позволило специалистам сделать вывод о достаточно внушительных размерах медведя.

«В мае 2016 в том же районе я тоже видела следы медведя, тогда рядом с большими отпечатками лап были и маленькие. Так что, возможно, это медведица. Берлогу обнаружить не удалось. Не исключено, что зверь пришёл издалека. Но его дом может располагаться и где-то поблизости», — отмечает научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

По словам специалистов, сейчас медведь будет бродить по лесу, питаясь ветками с почками. Однако, если на Южном Урале вновь похолодает, животное вполне может вновь отправиться в берлогу и проспать до оттепели.

Напомним, ранее сотрудники «Таганная» рассказали о стае упитанных волков, которых запечатлела фотоловушка.