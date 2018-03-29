Врачи предупреждают об опасности гироскутеров

Врачи из отделения скорой помощи Cornell Medical Center сообщают о растущем числе детей, поступающих в больницы в результате катания на гироскутерах.

Модная игрушка на двух колесах и с аккумулятором появилась на рынке лет 5 назад. Сегодня она дешевеет с каждым днем и становится все более и более доступной.

Только с 2015 по 2016 год в США 26584 ребенка получили травмы при падении с гироскутера. Для сравнения: за тот же период в отделения неотложной помощи поступили 26584 жертвы наводнений и 121398 человек с травмами после катания на скейтборде.

Специалисты предупреждают: у гироскутеров очень низко расположен центр тяжести. Катание на них требует значительных усилий для сохранения равновесия — со стороны оно выглядит намного проще, чем в реальности.

Самая распространенная травма — перелом (40%), ушибы и растяжение тоже случаются, но реже. Чаще всего дети травмируют запястье, предплечье и голову. Обычно дети получают травму запястья при падении на выставленные вперед руки. Самый рискованный возраст — 11 лет (для скейтборда — 13 лет).

Врачи настаивают, чтобы родители, несмотря на кажущуюся простоту и безопасность гироскутеров, заставляли детей надевать шлемы и защиту на конечности, особенно на запястья.