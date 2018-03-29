Омский боксёр Тищенко стал отцом в третий раз

Об этос сообщает пресс-служба по делам молодёжи, физической культур и спорта.

Накануне, 28 марта, прославленный омский боксёр Алексей Тищенко в третий раз стал отцом. Супруга Мария подарила ему дочку. Вес новорождённой — 3 кг, рост — 50 см.

Во время родов Алексея не было рядом с супругой, он проводил мастер-класс в Сургуте.

«Конечно, хотелось бы находиться в этот момент рядом с Машей, но мы думали, у нас еще есть время до родов. С женой уже пообщались. Они с дочкой чувствуют себя хорошо. С именем ребенка пока не определились, но это будет выбор жены. Имя для старшего сына Семёна выбирал я. Для второго сына — сам Семён. Теперь мамина очередь!», — цитирует слова Тищенко пресс-служба регионального минспорта.

Напомним, что у Тищенко есть два сына: старшему Семёну — 5 лет, младшему Степану — 3 года.