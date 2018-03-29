Кузнецов забивает невероятный гол, а Дадонов согласен приехать на ЧМ (видео)

1. ПОРАЖЕНИЕ «ФЛОРИДЫ»

Каждый матч для «Флориды» сейчас на вес золота. Команда пока идет на девятом месте на Востоке (85 очков), имеет игру в запасе, но отстает от «Нью-Джерси» (88). «Пантеры» очень хотят ворваться в зону «уайлд-кард», но такие игры как против «Торонто» (3:4) все только портят.

Впереди еще выезд в Оттаву, Бостон, потом четыре домашние игры — с «Каролиной», «Нэшвиллом», «Бостоном», «Баффало», а потом опять выезд в Бостон. В общем, путь в плей-офф для «Флориды» лежит через матчи с «Брюинз».

Евгений Дадонов смог забить «Торонто» за 87 секунд до конца третьего периода, когда на пятачке умело пошел на добивание. Но спасти эту игру не удалось. Кстати, защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев умудрился схватить «-3» за полезность. Видно, что он не пришел в себя после вирусной болезни (а говорят, это вообще было сотрясение мозга, но такой диагноз официально не выносили). При этом Никита очень старался, провел пять силовых приемов.

«Для нас каждое очко сейчас на счету. Мы очень стараемся, но начало этого матча почему-то провалили. А так игра получилась неплохой, особенно второй и третий периоды, — сказал Дадонов в беседе с Линой ТРУНИНОЙ, корреспондентом «Советского спорта» в Торонто. — То, что я забил? Мы же проигрывали в две шайбы. Хорошо, что я забил, и еще была надежда, мы сравняем счет. Но не дожали…

Мы знаем, у кого сколько очков, следим за раскладами. Но нам нужно не подсчетами заниматься, а брать свои матчи. То, что в первом раунде можем попасть на «Тампу»? Посмотрим, как все разложится. Нам без разницы, лишь бы пробиться в плей-офф. Очень хочу играть там. А если не получится и позовут в сборную — конечно, поеду на чемпионат мира. Но думаю совсем не об этом. Сейчас тяжелое время, все мысли только о «Флориде».

Овечкин упустил шанс забить «Рейнджерс» — нанес пять бросков, но не набрал ни одного очка. Самый реальный момент у него был в начале второго периода, когда Александр прорвался к воротам Хенрика Лундквиста и пытался нанести бросок в падении. Однако шведский голкипер отвел угрозу.

Что ж, у Овечкина сейчас 45 голов и еще пять матчей в запасе. Хотелось бы видеть в идеале, как он выбьет полтинник и завоюет «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги.

А вот его партнер Евгений Кузнецов проявил себя героем. «Вашингтон» уступал 1:2 в конце третьего периода. Но за 65 секунд до конца Кузя принял участие в комбинации, которую завершил Ларс Эллер

А на 38-й секунде овертайма Кузнецов вообще сотворил красоту. Вошел с шайбой в чужую зону, заложил вираж, укатившись от двух соперников, пошел на второй круг как Электроник, сделал размашистый замах для щелчка. Но это оказался обманный маневр, Кузя ушел налево и резким коротким движением положил шайбу в ворота. Иногда удивляешься, откуда столько фантазии у этого молодого человека. Но вот она, импровизация чистой воды. В этом, конечно, Кузнецову равных мало.

Кстати, Евгений забил уже пятый гол в овертайме в этом сезоне — и вышел по этому показателю на четвертое место в истории «Кэпиталз», встав в один ряд с Петером Бондрой и Келли Миллером. Теперь бы и в плей-офф сыграть в такой же ударный хоккей.

«Элитный российский защитник в НХЛ» — так приятно звучит эта фраза! Мы уже от нее отвыкли, но посмотрите на Ивана Проворова. Он провел на льду 27:42 минуты — больше всех в составах двух команд. Отработал 4:27 минуты в меньшинстве. В первом периоде принял участие в комбинации, которую завершил Клод Жиру

А в конце периода забил сам, когда нанес мощный щелчок от синей линии.

Конечно, Проворов стал первой звездой этого матча. В составе «Колорадо» впервые с 10 марта появился Наиль Якупов — и ничего не показал. Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов приболел и пропустил первый матч за полтора месяца. А это поражение выбросило «Колорадо» за пределы кубковой восьмерки. У команды из Денвера осталось пять матчей на то, чтобы спастись…

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Колорадо» (2:1)

2** — Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ)

3*** — Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Торонто» (4:3)

Общий зачет по сезону*: 81 — Малкин 76 — Кучеров 72 — Овечкин 56 — Панарин 55 — Радулов 53 — Кузнецов 49 — Бобровский 45 — Дадонов 44 — Тарасенко 38 — Василевский 32 — Бучневич 30 — Варламов 28 — Проворов 22 — Худобин 21 — Анисимов 19 — Задоров, Сергачев 16 — Наместников, Орлов 14 — Куликов, Зайцев 12 — Якупов 9 — Слепышев 8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак 6 — Емелин 4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев 3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков 2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Вашингтон — Рейнджерс — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Бураковски, Эллер (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ — Хэйз, Спунер

В: Овечкин (0+0; +2, 0, 5, 20.22)

Кузнецов (1+1; +2, 0, 3, 19.56)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 23.31)

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.22)

Наместников (0+0; 0, 0, 2, 15.18)

Колорадо — Филадельфия — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Нието — Жиру (ПРОВОРОВ), ПРОВОРОВ

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 10.30)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 20.21)

Ф: Проворов (1+1; +2, 0, 1, 27.42)

Торонто — Флорида — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Марнер, Мэттьюз, Марло, Ван Римсдайк — Юбердо, Юбердо, ДАДОНОВ

Т: Зайцев (0+0; -3, 0, 0, 22.18)

Ф: Дадонов (1+0; 0, 0, 1, 19.00)

Мамин (0+0; -1, 0, 2, 10.06)

Вегас — Аризона — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Хаула, Так — Коннотон, Паник, Коннотон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 102 (40+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 96 (38+58), МАЛКИН Питтсбург — 93 (42+51), Маккиннон Колорадо — 92 (38+54), Жиру Филадельфия — 92 (26+66), Копитар Лос-Анджелес — 88 (34+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус — 71 (26+45), РАДУЛОВ Даллас — 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 62 (31+31), ДАДОНОВФлорида — 59 (25+34).