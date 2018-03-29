В подмосковном Дмитрове проходят Всероссийские финальные соревнования Клуба Золотая шайба имени Анатолия Владимировича Тарасова

Фото: ГБОУ Школа 2073

Подмосковный Дмитров впервые принял у себя Всероссийские финальные соревнования Клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова по всем трём возрастным категориям. В период с 24 марта по 01 апреля 2018 года в третьем этапе по старшей возрастной группе (юноши 2003-2004 годов рождения) 60 команд из различных регионов Российской Федерации поборются за звание Победителя Клуба «Золотая шайба».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из СК «Русь» (Кленово), в состав которого вошли и обучающиеся из ГБОУ Школа 2073 — сообщает официальный сайт школы.

Команды разделены на 15 подгрупп, где проведут круговой этап в рамках своей группы. Далее хоккейные коллективы направятся в плей-офф в зависимости от занятого места на групповой стадии.

25-27 марта 2018 г. прошли групповые игры, где СК «Русь» сыграл две ничейные игры с «Факелом» из Оренбурга и «Янтарной звездой» из Калининградской обл. Ключевая игра за выход со второго места (т.к. первое место с двумя победами досрочно досталось «Энергии-центр» из подмосковного Хотьково) состоялась именно с этой командой, которую надо было только обыгрывать.

В тяжелой борьбе СК «Русь» проиграла 3:1 и теперь ребятам предстоит по условиям Регламента бороться за места с 31 по 45. К сожалению, к началу турнира несколько заявленных игроков, в том числе и капитан команды, вышли из строя по болезни, из-за чего была пропущена предтурнирная, товарищеская игра со сборной из Якутии, и первая проходная игра получилась скомканной с ничейным результатом.

Пожелаем ребятам достойного продолжения турнира!