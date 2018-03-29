В Пятигорске молодой человек искал наркотики около детского сада

Пятигорчанин, ищущий закладку с наркотиками около детского сада, попал на видео.

В соцсетях появился ролик, на котором видно, как молодой человек исследует территорию, вероятно, в поисках закладки с наркотиками.

По словам очевидцев, распространивших видео, действие происходило около одного из детских садов на улице Московской и длилось около получаса.

В комментариях к видео, пользователи соцсети призвали полицию обратить на этот ролик внимание и принять соответствующие меры.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 28 Мар 2018 в 11:31 PDT