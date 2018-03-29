Ещё
В Пятигорске молодой человек искал наркотики около детского сада
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пятигорске молодой человек искал наркотики около детского сада 

АиФ Ставрополье 37 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пятигорчанин, ищущий закладку с наркотиками около детского сада, попал на видео.
В соцсетях появился ролик, на котором видно, как молодой человек исследует территорию, вероятно, в поисках закладки с наркотиками.
По словам очевидцев, распространивших видео, действие происходило около одного из детских садов на улице Московской и длилось около получаса.
В комментариях к видео, пользователи соцсети призвали полицию обратить на этот ролик внимание и принять соответствующие меры.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 28 Мар 2018 в 11:31 PDT
АиФ Ставрополье: последние новости
В Ставрополе готовят к сдаче зимний дворец спорта Первый чемпионат по рыбной ловле донной удочкой пройдет в КЧР Ставропольцы стали чемпионами по поппингу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном4
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ168
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение