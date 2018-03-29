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Жигулев: Надеюсь, результат игры со «Спартаком» будет для «Тосно» положительным
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Жигулев: Надеюсь, результат игры со «Спартаком» будет для «Тосно» положительным 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Капитан молодежной сборной России, полузащитник «Тосно» Илья Жигулев поделился мнением о результативности хавбека Георгия Мелкадзе и о предстоящем матче РФПЛ со «Спартаком».
Встреча состоится 31 марта.
«Мелкадзе — молодец, что забивает. Лучший бомбардир нашей команды (6 мячей в 7 играх — прим. ред.). Мы уже на протяжении года играем вместе в сборной, плюс сейчас в «Тосно» я, он и Макаров. Поэтому у нас есть некое понимание игры друг друга. Чувствую, куда Георгий открывается, куда можно отдать пас. То же самое с Макаровым.
Думаю, Мелкадзе продолжит забивать, у него для этого есть все качества. Надеюсь, в «Тосно» наша связка будет работать активнее и приносить результат команде.
Конечно, отдадим все силы на поле [против «Спартака»]. Надеюсь, результат будет положительным. «Спартак» дома очень серьезный соперник, нам главное выложиться по максимуму. Думаю, все будет хорошо», — цитирует Жигулева «СДЗД».
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