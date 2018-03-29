Жигулев: Надеюсь, результат игры со «Спартаком» будет для «Тосно» положительным

Встреча состоится 31 марта.

«Мелкадзе — молодец, что забивает. Лучший бомбардир нашей команды (6 мячей в 7 играх — прим. ред.). Мы уже на протяжении года играем вместе в сборной, плюс сейчас в «Тосно» я, он и Макаров. Поэтому у нас есть некое понимание игры друг друга. Чувствую, куда Георгий открывается, куда можно отдать пас. То же самое с Макаровым.

Думаю, Мелкадзе продолжит забивать, у него для этого есть все качества. Надеюсь, в «Тосно» наша связка будет работать активнее и приносить результат команде.

Конечно, отдадим все силы на поле [против «Спартака»]. Надеюсь, результат будет положительным. «Спартак» дома очень серьезный соперник, нам главное выложиться по максимуму. Думаю, все будет хорошо», — цитирует Жигулева «СДЗД».