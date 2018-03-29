В нацпарке «Таганай» проснулись медведи

В национальном парке «Таганай» медведи вышли из спячки. Животные пробудились без опозданий, «по расписанию». Сотрудники нацпарка обнаружили следы косолапого неподалеку от реки Тесьма, когда проводили учет обитателей леса. Судя по отпечаткам лап, зверь сначала шел по тропе, а потом свернул и направился на сугробам, на которых видны шерсть и следы от живота. Сотрудники говорят, что мишка довольно крупный: следы равняются 20-25 сантиметрам без учёта когтей, а ширина шага составляет 1,1-1,2 метра.

— В мае 2016 в том же районе я тоже видела следы медведя, тогда рядом с большими отпечатками лап были и маленькие. Так что, возможно, это медведица. Берлогу обнаружить не удалось. Не исключено, что зверь пришёл издалека. Но его дом может располагаться и где-то поблизости. Не зря среди охотников бытует мнение, что косолапый устраивает свои лежбища так, чтобы было слышно крик петуха, — сообщила сотрудница нацпарка Марина Середа.

Пока медведь будет бродить по лесу и питаться хвоей и ветками с почками. А если на Южном Урале опять похолодает, медведь может снова залечь немного подремать в ожидании оттепели.

Напомним, что раньше всех в Челябинской области проснулся мишка из Троицка, когда-то спасенный из лап живодеров. Степа опередил своих собратьев, выйдя из спячки еще в 20-х числах февраля — на месяц раньше положенного срока. Пока он приходил в себя, шатался по клетке, рычал, но почти сразу начал ластиться к хозяину Александру Пермякову, который и забрал его от прежних мучителей и даже научил рулить на переднем сиденье «Газели».