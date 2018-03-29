Реклама на монетах в Челябинске удивила пользователей Сети

Реклама, размещённая на обратной стороне десятирублёвых монет в Челябинске, удивила пользователей Интернета, фотографией южноуральцы поделились на крупном развлекательном портале.

По словам автора поста, монеты он получил на сдачу в маршрутном такси. В комментариях некоторые пользователи заметили, что такое размещение рекламы может быть незаконным, а другие похвалили изобретательность рекламодателя.

«Вот такие флаеры я бы у метро брал. Хоть все сразу», — написал один из участников обсуждения.

«Хорошо, что не на 10-ти копеечных», — заметил другой комментатор.

«У меня так знакомый фотограф рекламировал себя еще лет 8 — 10 назад, только писал на бумажных купюрах. Вроде как ему один раз позвонили, представившись из органов, и сказали, что не надо ему больше портить банкноты», — рассказал ещё один пользователь.

В комментариях посетители портала также вспомнили необычные примеры распространения рекламы в своих городах, когда флаеры приклеивали к шоколадкам, а другие поделились фотографиями монет других государств, полученных в качестве сдачи.

Напомним, ранее микрофинансовую организацию в Челябинске оштрафовали за рекламу, размещённую на карманном календаре с напечатанной молитвой.