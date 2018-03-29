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Во Владивостоке прошел открытый чемпионат Тихоокеанского флота по плаванию
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Во Владивостоке прошел открытый чемпионат Тихоокеанского флота по плаванию 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пловцы традиционно состязались в трёх видах, преодолевая стометровые дистанции вольным стилем и брассом.
Во Владивостоке в бассейне Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова (ТОВВМУ) состоялся открытый чемпионат Тихоокеанского флота по плаванию
В соревнованиях приняли участие около 80 военнослужащих флота.
Пловцы традиционно состязались в трёх видах. Они преодолевали стометровые дистанции вольным стилем и брассом. Заключительным этапом турнира стала комплексная эстафета четыре по пятьдесят метров, в которой участвовало по четыре пловца от каждой команды.
Первыми в эстафете финишировали спортсмены Приморского объединения разнородных сил. Команда ТОВВМУ совсем немного уступила лидерам и оказалась на втором месте. Третье место заняла команда соединения морской пехоты — «Залп».
Лидером на дистанции 100 метров вольным стилем стал матрос контрактной службы Григорий Дамаскин. Он же взял серебро на дистанции 100 метров брассом. Матрос Николай Адаменко победил на дистанции 100 метров брассом.
В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Победители и призеры соревнований получили памятные дипломы и ценные призы Спортивного комитета Тихоокеанского флота.
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