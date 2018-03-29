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Юдин: «В НХЛ наступил бардак, но это не повод для гордости нам»
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Юдин: «В НХЛ наступил бардак, но это не повод для гордости нам» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Экс-защитник нескольких российских команд Александр Юдин затронул тему о предсказуемости в плей-офф КХЛ. По мнению ветерана, данная проблема во многом искусственно раздута.
«Турнир КХЛ выходит на пик, нас ждёт самый жаркий хоккей в сезоне. Сетования о предсказуемости? Этими сетованиями в России заполонён только Интернет. А вот в реальной жизни я не видел людей, которые в августе пошли бы в букмекерские конторы и поставили миллион на такой финал — с очень неплохим коэффициентом. Поэтому это всё болтовня. Пример НХЛ? Это ещё одна популярная в нашем Интернете фишка. Хотя я не вижу особого повода для НХЛ чем-то гордиться, ведь лучшие времена этой лиги пришлись на годы лидерства «Монреаль Канадиенс». А когда наверх начали выскакивать «Каролины» и «Нэшвиллы», то наступил бардак», — цитирует Юдина.
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