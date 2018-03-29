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В Госдуме обвинили США в «очередном ударе по мировому спорту»
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В Госдуме обвинили США в «очередном ударе по мировому спорту» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Госудумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.заявил о том, что невыдача виз сборной России по вольной борьбе для участия в Кубке мира в США является очередным ударом не только по российским атлетам, но и по мировому спорту. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Невыдача США виз российской команде по вольной борьбе — это очередной удар не только по российским атлетам, но и по мировому спорту. Такое решение вызывает недоумение даже у самих американских спортсменов", — заявил Дегтярев.
"Нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности, о том, что страна не справляется со своими обязательствами. Международному спортивному сообществу пора понять, что на месте российских спортсменов могут оказаться атлеты из любой другой страны", — заключил политик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз.
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