Индзаги: «Лацио» пострадал из-за системы VAR»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отметил неоднозначное отношение клуба к системе VAR. Римляне неоднократно высказывали недовольство решениями арбитров, принятых после использования системы видеоповторов.

«Трудно сохранять спокойствие, когда с нами происходят определенные инциденты. Нам надо думать только о футболе.

Я считаю, что итальянское официальное руководство хорошо подготовлено, и все же мы пострадали. Я не говорю о целенаправленных действиях», — приводит слова Индзаги Football Italia.