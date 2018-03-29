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Индзаги: «Лацио» пострадал из-за системы VAR»
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Индзаги: «Лацио» пострадал из-за системы VAR» 

SPORT24.ru 10 минут назад
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отметил неоднозначное отношение клуба к системе VAR. Римляне неоднократно высказывали недовольство решениями арбитров, принятых после использования системы видеоповторов.
«Трудно сохранять спокойствие, когда с нами происходят определенные инциденты. Нам надо думать только о футболе.
Я считаю, что итальянское официальное руководство хорошо подготовлено, и все же мы пострадали. Я не говорю о целенаправленных действиях», — приводит слова Индзаги Football Italia.
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