В Приамурье сообщили об экспорте 100 тонн пшеницы в Китай 

В Китай доставлена первая партия российской пшеницы в количестве 100 тонн. Как сообщается на портале министерства сельского хозяйства Амурской области, поставку осуществило ООО «Амурагрокомплекс».
По заявлению министерства, «китайские партнеры удовлетворены качеством амурской пшеницы» и намерены продолжать сотрудничество. В переговорах об экспорте российской пшеницы в КНР участвовал губернатор Александр Козлов, представители Минсельхоза РФ, Россельхознадзора РФ.
В 2016 году надзорные органы Китая провели первую инспекцию мест выращивания и хранения зерна, а в 2017 году был подписан протокол о включении Амурской области в список регионов России, которым разрешён экспорт пшеницы в КНР. В 2018 году амурских поставщиков включили в реестр экспортёров и в марте в Китай отправилась первая партия зерна.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот с Китаем вырос на 15% до 86,9 млрд долларов США. Импорт из КНР вырос на 26,1% (48 млрд долларов), а экспорт на 38,9% (38 млрд долларов). В целом эксперты отмечают сохраняющийся дисбаланс в торговых отношениях с Китаем — импорт в РФ пока существенно выше экспорта российских товаров.
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