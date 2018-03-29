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Сборные России и Италии опустятся на рекордно низкие для себя места в рейтинге ФИФА
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Сборные России и Италии опустятся на рекордно низкие для себя места в рейтинге ФИФА 

SPORT24.ru 1 час назад
После товарищеских матчей с участием сборных стало известно, как изменится рейтинг ФИФА в апреле.
Несмотря на поражение сборной Германии от команды Бразилии, немцы продолжат возглавлять рейтинг, а бразильцы останутся на втором месте. Об этом сообщает ESPN.
Сборная России, уступившая бразильцам (0:3) и французам (1:3), опустится на рекордно низкое для себя 66-е место, потеряв три позиции в сравнении с.
Отметим и падение сборной Италии, которая потеряет 6 позиций и окажется на рекордно низком для себя 20-м месте.
Примечателен и скачок Туниса, который поднимется в рейтинге на 9 позиций и займет наивысшее в своей истории 14-е место.
Так будет выглядеть топ-10 рейтинга ФИФА в апреле 2018 года:
1. Германия (=) 2. Бразилия (=) 3. Бельгия (+2 позиции) 4. Португалия (-1 позиция) 5. Аргентина (-1 позиция) 6. Швейцария (+2 позиции) 7. Франция (+2 позиции) 8. Испания (-1 позиция) 9. Чили (+1 позиция) 10. Польша (-4 позиции)…66. Россия (-3 позиции)
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