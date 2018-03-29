«Ростелеком» выступил техническим партнером хакатона «Оттепель» в Саратове

В Саратове завершился хакатон «Оттепель» — крупнейшее региональное соревнование IT-специалистов. Второй год подряд техническим партнером мероприятия выступает «Ростелеком».

Оператор обеспечил каждое из 200 рабочих мест участников турнира доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с и предоставил организаторам ресурсы виртуального ЦОДа для размещения и обработки проектных решений.

«"Ростелеком" одним из первых поддержал идею проведения турнира, в этом году мы продолжили сотрудничество, — отметил организатор хакатона «Оттепель» Алексей Корнев . — Техническое оснащение площадки выполнено на высоком уровне и в сжатые сроки. Участники в ходе подготовки к турниру оперативно решали технические вопросы непосредственно со специалистами провайдера в официальном телеграм-канале «Оттепели». Это позволило организаторам и менторам команд сосредоточиться на проектах».

Хакатон — это 48-часовой марафон, во время которого команды программистов, дизайнеров, системных инженеров соревнуются в создании продуктов. По словам организаторов, турнир привлекает в IT-сообщество все большее количество увлеченных технологическими разработками людей. По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось со 150 до 200 человек.

Команды соревновались в разработке IT-решений в номинациях: «Разработка игр», «Социальные проекты», «Чат-боты», «Работа в радость» и «Анализ данных». Среди кейсов был представлен чат-бот по обработке обращений в ГИБДД , приложение, анализирующее качество воздуха в разных районах города, ресурс для поиска специалистов из разных сфер для общего проекта. «Ростелеком» отметил специальным призом сервис георекламы для малого бизнеса команды Em.tech-1 в номинации «Развитие предпринимательских сообществ».

Директор по работе с корпоративными и государственными клиентами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Токарь прокомментировал: «Новые цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса востребованы в регионе. Из опыта сотрудничества с небольшими компаниями мы понимаем, что дополнительно к базовой телеком-услуге — доступу в интернет — предпринимателям необходимы сервисы и веб-приложения для решения рутинных задач и повышения эффективности бизнеса. Участники хакатона представили ряд кейсов на эту тему, нас они заинтересовали, и мы готовы обсуждать возможность разработки полноценных решений».

Победители хакатона «Оттепель» получили дипломы и призы: гаджеты, сертификаты на обучение, наборы деловой литературы партнеров турнира.