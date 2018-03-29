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Дополнительные электрички начнут курсировать в Нижегородской области летом
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Дополнительные электрички начнут курсировать в Нижегородской области летом 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В частности, речь идет о шахунском и арзамасском направлении Горьковской железной дороги. Как сообщает пресс-служба РЖД, это связано с традиционным увеличением пассажиропотока в теплое время года.
На шахунском направлении с 14 апреля по субботам и воскресеньям введут следующие электропоезда: №№ 6632/6539 Нижний Новгород — Линда — Нижний Новгород, №№ 6508/6519 Нижний Новгород — Керженец — Нижний Новгород, №№ 6616/6525 Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород, №№ 6630/6545 Нижний Новгород — Керженец — Нижний Новгород.
С 15 апреля по воскресеньям планируется запустить еще три пригородных поезда: № 6516/6521 Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород, № 6521 Семенов — Нижний Новгород, № № 6628/6635 Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород.
Со 2 мая по воскресеньям будут курсировать четыре новые электрички: № 6649 Ветлужская — Нижний Новгород, от станции Линда следует без остановок, №№ 6644/6553 Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород, №№ 6638/6551 Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород, № 6554 Нижний Новгород — Керженец.
На арзамасском направлении с 7 апреля по субботам и воскресеньям начнут курсировать следующие пригородные поезда: №№ 6703/6712 Кустовая — Суроватиха — Кустовая, №№ 6701/6702/6711 Нижний Новгород — Проспект Гагарина — Суроватиха, 6708/6709/6710 Суроватиха — Проспект Гагарина — Нижний Новгород.
С 14 апреля электричка № 6713 сообщением Нижний Новгород — Суроватиха станет отправляться ежедневно, поезд № 6718 сообщением Суроватиха — Нижний Новгород будет ездить по субботам и воскресеньям.
Еще четыре электрички запустят с 16 апреля по рабочим дням будут: поезд №№ 6701/6702/6711 Нижний Новгород — Проспект Гагарина — Суроватиха, поезд №№ 6708/6709/6710 Суроватиха — Проспект Гагарина — Нижний Новгород, поезд №№ 6703/6712 Кустовая — Суроватиха — Кустовая, поезд № 6714 сообщением Суроватиха — Нижний Новгород, поезд № 6715/6718 Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород.
С 28 апреля в ежедневном расписании появится дополнительный пригородный поезд № № 6719/6722 Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород.
С 20 апреля с понедельника по пятницу запустят электричку № № 6653/6654 Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород.
Напомним, новая автобусная остановка появится рядом с ТПУ «Канавинский».
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