В «Справедливой России» призвали запретить анонимность в интернете

«Не меньшее возмущение вызывает кампания по дискредитации России в интернете, которая была развернута в последние дни, как будто по команде.

Поэтому назрело время вернуться к рассмотрению вопроса о запрете анонимности в интернете», — сказал М. Емельянов.

Он добавил, что необходимо ввести ответственность за распространение ложные сведений, направленных на дискредитацию России как страны.

«Мы живем в эпоху гибридных войн, слово является не менее опасным оружием, чем обычное вооружение. Мы должны защищать свое информационное пространство. Наивность в этом вопросе очень дорого обходится стране, мы выступаем за то, чтобы анонимность в интернете была запрещена», — подытожил он.