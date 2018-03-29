В «Справедливой России» призвали запретить анонимность в интернете 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил о необходимости введения запрета на анонимность в интернете. Об этом он сказал журналистам.
«Не меньшее возмущение вызывает кампания по дискредитации России в интернете, которая была развернута в последние дни, как будто по команде.
Поэтому назрело время вернуться к рассмотрению вопроса о запрете анонимности в интернете», — сказал М. Емельянов.
Он добавил, что необходимо ввести ответственность за распространение ложные сведений, направленных на дискредитацию России как страны.
«Мы живем в эпоху гибридных войн, слово является не менее опасным оружием, чем обычное вооружение. Мы должны защищать свое информационное пространство. Наивность в этом вопросе очень дорого обходится стране, мы выступаем за то, чтобы анонимность в интернете была запрещена», — подытожил он.