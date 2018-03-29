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Дагестан на первенстве Европы по вольной борьбе в Киеве представят четверо борцов
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Дагестан на первенстве Европы по вольной борьбе в Киеве представят четверо борцов 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестан на первенстве Европы по вольной борьбе в Киеве представят четверо борцовУчастниками первенства Европы по вольной борьбе-2018 станут четверо воспитанников дагестанской школы борьбы.
Международные соревнования пройдут 23-29 апреля в Киеве. В состав российской сборной вошли Рамазан Багаудинов (45 кг), Магомед Абдулкадыров (65 кг), Рамазан Абузагидов (71 кг), Гаджи Гамзатов (92 кг).
Отборочным на первенство континента турниром стал всероссийский старт на призы Александра Иваницкого.
Успешное выступление на первенстве Европы позволит дагестанским борцам отобраться и на Летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе.
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