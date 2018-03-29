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В Краснодарских парках пройдет конкурс талантов
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В Краснодарских парках пройдет конкурс талантов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В конкурсе может принять участие любой житель Краснодара и Адыгеи старше 18 лет. Конкурсанты могут представить свои таланты в номинациях: вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанры. «Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка одаренных исполнителей города и края, предоставление им возможности заявить о себе», — цитирует Комсомольская правда пресс-службу министерства культуры Кубани. Конкурс будет проходить в 3 этапа: первый — 28 апреля, второй — 12 мая, третий — 26 мая. Площадки конкурса разместят парке имени 30-летия Победы, Чистяковской роще и Городском саду.
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