В память о бессмертной роте. В Ставрополе стартовал турнир имени Духина

Вот уже 18 раз Ставрополь принимает гостей из разных уголков нашей страны. Открывается турнир традиционно 26 марта, в день рождения Владислава Духина. Турнир посвящен памяти героев бессмертной шестой роты, подвиг которой навсегда запечатлен в истории нашей страны.

Перед началом церемонии открытия участники почтили минутой молчания жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Первым к гостям обратился Анатолий Иванович Духин, отец Владислава Духина.

«Сегодня, в день рождения Владислава, мы отдаём дань подвигам наших детей, всех героев нашей страны. Отрадно знать, что этот турнир, который проводится уже на протяжении 18 лет, является не только отправной точкой в спорте, но и школой воспитания защитников нашего отечества. Успешных стартов, вам, ребята, и удачи!».

На церемонии присутствовали и другие почётные гости. Среди них, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Люди которые отдавали жизнь за нас, достойны того, чтобы об их подвиге знали и помнили».

Ребят глава края призвал никогда не бросать занятия спортом, уважать родителей и тренеров, как людей, которые вкладывают в них всё самое лучшее.

Поздравить юных футболистов с началом соревнований поспешил и председатель Ставропольской городской Думы Георгий Семенович Колягин.

«Уже 18 раз мы проводим турнир, который начинался как региональный, а теперь стал всероссийским. И вновь Ставрополь радушно принимает своих гостей. Наша задача состоит в том, чтобы ребята, игравшие в турнире, оставили память о подвиге Владислава. Хочу пожелать всем участникам удачи, здоровья и крепкой футбольной дружбы. Поздравляю с началом турнира!».

В этом году участие в поединке примут более 1300 футболистов в составе 70 команд из 17 регионов страны: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, независимой республики Абхазии, Крыма, Татарстана, Ростовской, Кировской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и других регионов, а также спортсмены Луганской и Донецкой Народных Республик. Сражаться за победу футболисты будут в пяти возрастных категориях, начиная от 2004 года рождения и заканчивая 2008.

В финале церемонии открытия Анатолию Ивановичу Духину был вручен подарок с символикой турнира. После на плацу прошло показательное выступление 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, которое было встречено бурными овациями всех присутствующих. В завершение участники турнира в сопровождении волонтеров ССВО СКФУ «Особый взгляд» посетили выставку боевой техники и вооружения.

События такого масштаба требуют решения многих организационных вопросов. Несмотря на любые трудности или неполадки, высокий уровень турнира имени Героя России Владислава Духина всегда отмечали его участники. И в этом немалая заслуга определенных лиц. В частности, координатора турнира, Виталия Наумова , который поделился с нами тем, как проходила подготовка такого масштабного мероприятия в этом году.

«Организация проводилась по старому плану. С нами сотрудничает Детская футбольная лига, Российский футбольный союз Министерство спорта России и Ставропольского края. Они всячески оказывали помощь. Команды набирались следующим образом: они подавали заявки, мы их обрабатывали, и по достижениям команд определяли то количество, которое указано у нас в регламенте.

После этого прошла жеребьевка, началось составление расписания, распределение по гостиницам. В принципе, все как всегда. Ребята довольны, я сам лично проверял условия проживания, питания. Сейчас прошло открытие, думаю, дети рады, а это самое главное. Нововведений пока в этом году не было.

Честно говоря, был несколько маленький срок для организации и реализации новых идей, как у меня, так и у нашей команды в целом. Но в следующем году нововведения будут, и я надеюсь все пройдёт на высшем уровне. В этом году главное — держать марку этого турнира. Старт положен, поэтому хочу пожелать игрокам честной борьбы на футбольном поле, и пусть победит сильнейший.

Хочется отметить, что турнир имени Героя России Владислава Духина не про соперничество. Нет, он далеко не об этом. И вовсе не о кубках и медалях, не о победах или поражениях, он совсем о другом. Это — турнир о памяти героев, друзей, родителей, тренеров, Родины. О том, чего никогда нельзя забывать. И самое важное, что увезут из Ставрополя участники турнира — это память о бессмертном подвиге 6-й роты псковских десантников, частью которой был Владислав Духин».