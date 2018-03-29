В Госдуме призвали футбольных болельщиков не переживать о своей безопасности на ЧМ-2018

Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ЛДПР ) заявил журналистам, что болельщикам не нужно беспокоиться о своей безопасности в ходе проведения чемпионата мира 2018 г. Об этом он заявил журналистам.

«В свете пожара и трагедии в Кемерово хочется успокоить всех наших болельщиков и гостей нашей страны — на чемпионате мира будет все спокойно. Все стадионы, все гостиницы, объекты инфраструктуры, новые аэропорты, вокзалы и другие объекты построены в соответствии с самыми последними новациями в сфере обеспечения безопасности, в том числе и пожара», — сказал М. Дегтярев.

Также он добавил, что комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 регулярно проводит соответствующие учения.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.