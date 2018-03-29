Десять минут молчания: «Урал» и «Рубин» начнут матч в Екатеринбурге в тишине в память о Кемерово

Фанаты «Урала» и «Рубина» договорились провести в тишине первые десять минут матча, который состоится 1 апреля на Центральном стадионе. Эта акция будет посвящена памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре.

— Мы обсудили это предложение с разными фанатскими группировками «Урала» и «Рубина». И решили, что это будет правильно. Надеюсь, что другие болельщики, которые придут на матч, также поддержат нас, — рассказал E1.RU один из участников сообщества болельщиков «Кузьмичи Урала» Сергей Говорун.

В пресс-службе «Урала» E1.RU рассказали, что в курсе задумки фанатов.

— Болельщики нам рассказали о ней. Помимо официальной минуты молчания пройдёт ещё и эта акция — десять минут молчания. Призываем всех к ней присоединиться и тем самым почтить память погибших в Кемерово, — сказал E1.RU пресс-атташе команды Никита Медведевских

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался около полудня по московскому времени 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, из которых, по подсчётам родственников, 41 ребёнок.

В Екатеринбурге прошло сразу несколько трогательных акций памяти — одна из них на площади Труда.