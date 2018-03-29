Ещё
Десять минут молчания: «Урал» и «Рубин» начнут матч в Екатеринбурге в тишине в память о Кемерово
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десять минут молчания: «Урал» и «Рубин» начнут матч в Екатеринбурге в тишине в память о Кемерово 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Фанаты «Урала» и «Рубина» договорились провести в тишине первые десять минут матча, который состоится 1 апреля на Центральном стадионе. Эта акция будет посвящена памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре.
— Мы обсудили это предложение с разными фанатскими группировками «Урала» и «Рубина». И решили, что это будет правильно. Надеюсь, что другие болельщики, которые придут на матч, также поддержат нас, — рассказал E1.RU один из участников сообщества болельщиков «Кузьмичи Урала» Сергей Говорун.
В пресс-службе «Урала» E1.RU рассказали, что в курсе задумки фанатов.
— Болельщики нам рассказали о ней. Помимо официальной минуты молчания пройдёт ещё и эта акция — десять минут молчания. Призываем всех к ней присоединиться и тем самым почтить память погибших в Кемерово, — сказал E1.RU пресс-атташе команды Никита Медведевских.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался около полудня по московскому времени 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека, из которых, по подсчётам родственников, 41 ребёнок.
В Екатеринбурге прошло сразу несколько трогательных акций памяти — одна из них на площади Труда.
e1.ru: последние новости
Екатеринбург скорбит вместе с Кемерово: показываем в прямом эфире акцию памяти на площади Труда На Уктусе устроили соревнования по прыжкам в ледяной бассейн для сноубордистов и лыжников Пара из Екатеринбурга завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по самбо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю40
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба пожелал Уткину выздоровления2
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение