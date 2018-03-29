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Василий Уткин: Очень жаль, что некому уволить Черчесова, а сам он не уйдет
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Василий Уткин: Очень жаль, что некому уволить Черчесова, а сам он не уйдет
Советский спорт
1 час назад
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«Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет. Он не оказался фигурой, которая сможет объединить опытных футболистов нашей сборной. Все от него уходят», — приводит слова
Уткина
«Спорт FM».
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