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Василий Уткин: Очень жаль, что некому уволить Черчесова, а сам он не уйдет
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Василий Уткин: Очень жаль, что некому уволить Черчесова, а сам он не уйдет 

Советский спорт 1 час назад
«Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет. Он не оказался фигурой, которая сможет объединить опытных футболистов нашей сборной. Все от него уходят», — приводит слова Уткина «Спорт FM».
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