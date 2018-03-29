Команда прихожан храма Казанской иконы Божией Матери в Тёплом Стане приняла участие в интеллектуальной викторине

На прошедшей неделе в Андреевском монастыре по благословению Преосвященного Феофилакта епископа Дмитровского, управляющего Юго-Западным викариатством, состоялась молодёжная интеллектуальная викторина «Император Николай II и его время» приуроченная ко Дню православной книги.

В интеллектуальную борьбу вступили 6 молодежных команд викариатства общей численностью 30 человек.

По итогам двух туров и конкурса капитанов первое место было присуждено команде «Черёмушки» представляющей храм Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черёмушках. Второе место присуждено команде «Патриоты» храма Казанской иконы Божией Матери в Тёплом Стане. Третье место заслужила команда «Апостол» храма Святой равноапостольной Нины в Черёмушках.