В Минкомсвязи прокомментировали идею ввести ответственность за распространение блогерами фейков в соцсетях

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в беседе с RT прокомментировал предложение Молодёжного парламента установить ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации после трагедии в Кемерове. По его словам, эту инициативу будет трудно реализовать на практике. «Всегда будут возникать вопросы: что считать фейковой информацией, где её критерии и каким образом блогер может в этом разобраться. Потому что сегодня даже СМИ, публикуя что-то со ссылкой на источник, освобождаются от ответственности. Та же самая ситуация происходит и у блогеров», — говорит он.

Волин также добавил, что публикующих недостоверную информацию блогеров можно привлечь к ответственности с помощью действующего законодательства.

«Никто не отменял ответственность по статье за клевету. По ней, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность, — объясняет он. — Мы считаем, что в интернете существуют те же самые правила, что и в оффлайн-жизни. Статья об ответственности за клевету в Российской Федерации действует».