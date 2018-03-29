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В Минкомсвязи прокомментировали идею ввести ответственность за распространение блогерами фейков в соцсетях
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В Минкомсвязи прокомментировали идею ввести ответственность за распространение блогерами фейков в соцсетях 

RT на русском 1 час назад
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в беседе с RT прокомментировал предложение Молодёжного парламента установить ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации после трагедии в Кемерове. По его словам, эту инициативу будет трудно реализовать на практике. «Всегда будут возникать вопросы: что считать фейковой информацией, где её критерии и каким образом блогер может в этом разобраться. Потому что сегодня даже СМИ, публикуя что-то со ссылкой на источник, освобождаются от ответственности. Та же самая ситуация происходит и у блогеров», — говорит он.
Волин также добавил, что публикующих недостоверную информацию блогеров можно привлечь к ответственности с помощью действующего законодательства.
«Никто не отменял ответственность по статье за клевету. По ней, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность, — объясняет он. — Мы считаем, что в интернете существуют те же самые правила, что и в оффлайн-жизни. Статья об ответственности за клевету в Российской Федерации действует».
Ранее в экспертном совете молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте Госдумы предложили установить ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации.
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