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Бизнесмен из Лешуконья ремонтировал дороги, используя ворованный песок
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Бизнесмен из Лешуконья ремонтировал дороги, используя ворованный песок 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Прокуратура Лешуконского района требует возмещения ущерба с местного предпринимателя Ивана Смородина за незаконную добычу песка.
Как сообщают в прокуратуре Архангельской области, в июне-октябре прошлого года Смородин, незаконно добывал песок с участка с берега реки Вашка в районе села Лешуконское, при этом он не имел лицензии на эту деятельность. Песок она затем использовал для ремонта дорог в селе — у бизнесмена заключен контракт с администрацией МО «Лешуконское».
В итоге, был причинен ущерб в размере 138,5 тыс. рублей. Районный суд удовлетворил запрос прокуратуры. Судебное решение в законную силу пока что не вступило.
Ранее, в середине марта прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Вилегодского района, которая присвоила себе около 500 тысяч рублей с продажи стройматериалов.
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