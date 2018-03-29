Бизнесмен из Лешуконья ремонтировал дороги, используя ворованный песок

Прокуратура Лешуконского района требует возмещения ущерба с местного предпринимателя Ивана Смородина за незаконную добычу песка.

Как сообщают в прокуратуре Архангельской области, в июне-октябре прошлого года Смородин, незаконно добывал песок с участка с берега реки Вашка в районе села Лешуконское, при этом он не имел лицензии на эту деятельность. Песок она затем использовал для ремонта дорог в селе — у бизнесмена заключен контракт с администрацией МО «Лешуконское».

В итоге, был причинен ущерб в размере 138,5 тыс. рублей. Районный суд удовлетворил запрос прокуратуры . Судебное решение в законную силу пока что не вступило.

Ранее, в середине марта прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Вилегодского района, которая присвоила себе около 500 тысяч рублей с продажи стройматериалов.