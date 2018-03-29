Самедов результативнее всех в сборной России. Это может сыграть против нас

МЕСТНЫЙ ДЖАККЕРИНИ

При Черчесове Самедов стал ключевым игроком сборной — в его активе 15 сыгранных матчей из 18 возможных, три забитых гола, семь результативных передач и два предголевых паса. Важен Александр как непосредственно в игре, так и на стандартах — он приложил ногу к четырем результативным розыгрышам статичных положений.

Нет в сборной России времени Черчесова футболиста, который был бы результативнее. Федор Смолов ? Семь голов в 13 матчах, отсутствие результативных передач. Алексей Миранчук ? Три гола и два паса в 14 матчах.

Самедов завоевал доверие тренера сразу, еще в 2016 году: в пяти матчах он забил два гола и сделал две голевые передачи. Поэтому логично, что наставник продолжил ему доверять. Как можно убирать из состава игрока, который режиссирует голы?

Самедов является ключевым игроком в сборной России независимо от того, как идут его клубные дела. В июне прошлого года он поехал на Кубок Конфедераций, забил там гол и сделал голевую передачу. Сыграть результативнее всех русских футболистов на турнире ему не помешала спартаковская история — из десяти матчей красно-белых в апреле и мае он лишь в четырех вышел в стартовом составе!

Как бы ни шли клубные дела, Самедов приносит пользу сборной — играют в ней ярче. Такие футболисты встречаются и в Европе. У Антонио Конте Чезаре Пранделли в сборной Италии таким был Эмануэле Джаккерини — игрок, способный сыграть 180 минут и не устать. И тренерами игроки, способные мгновенно переключиться от клубных дел к делам национальной команды, ценятся. Поэтому уже сейчас можно сказать, что Самедов будет на ЧМ-2018, даже если угодит на скамейку запасных в «Спартаке»

КОВАРСТВО СИТУАЦИИ

Казалось бы, нужно радоваться. Однако это не только радостная ситуация для сборной России, но и сложная. И в этом дали убедиться матчи против Франции и Бразилии, в которых Самедов был в тени.

В матче с Францией Самедов даже не вышел на второй тайм. Возможно, замена была плановой. Но ее можно было делать и по игре. Из 22 передач игра точными стали лишь 14. Из 11 передач вперед до адресатов дошли три! Получается, точно Самедов играл назад и поперек. Ни разу игрок не сделал пас в штрафную (стандарты не в счет).

И бразильцы, и французы указали на слабость Самедова: минимальность вариативности. Самедов может сделать пас и навес, но не силен в дриблинге и ускорениях. Для нейтрализации такого игрока достаточно прессинга и перекрытия вариантов для передач — игрок будет вынужден спешить избавиться от мяча и начнет ошибаться. В игре с Францией в таких ситуациях дважды Самедов даже пасовал вратарю.

После перерыва в матче с Францией на бровке Самедова играл Смольников. И он показал, как важны ускорения в матчах с топовыми сборными: несколько раз он рванул под передачу в опасную зону и создал шансы для взятия ворот. В добавок к этому он показал умение вырезать передачи в штрафную — то, чем силен Самедов. С паса Смольникова забил Смолов.

И как быть Станиславу Черчесову ? Ситуация диктует нагрывание на правом фланге более вариативного и взрывного футболиста. Но рискнет ли тренер убрать игрока, который является самым результативным? Если Самедов будет основным игроком на ЧМ-2018, это может сыграть против сборной России.

На левом фланге ситуация проще: Жирков, которого Черчесова чаще других выпускает на поле, может прокинуть мяч и уйти от соперника, а не только разыграть мяч. Именно он создал лучший наш момент в первом тайме с французами: ускорился от защитника в центр, нашел на полуфланге Дзагоева, после паса которого из убойной позиции бил Смолов.

Кадры: «Матч Футбол 1».