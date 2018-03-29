Победа любимой команды грозит инфарктом

Канадские кардиологи из Монреальского института сердца предупреждают, что выигрыш любимой хоккейной команды может обернуться для болельщика инфарктом миокарда.

Исследователи сравнили данные о госпитализации людей с острым инфарктом миокарда (он же инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST) и результаты игр команды «Монреаль Канадиенс» — профессионального хоккейного клуба, за который болеет большинство канадцев.

Оказалось, что максимальное количество острых инфарктов миокарда среди мужчин младше 55 лет регистрируется на следующий день после игры «Монреаль Канадиенс». Более того, наиболее опасными для болельщиков являются победы хоккеистов: если «Монреаль Канадиенс» выигрывала, показатели заболеваемости инфарктом миокарда в этой возрастной группе возрастали на 40%.

Женщины не столь подвержены переживаниям по поводу игры хоккеистов, несмотря на то, что в целом они более восприимчивы к стрессам, приводящим к ишемии миокарда. А уязвимость мужчин-болельщиков повышалась, если они употребляли алкоголь, жирную пищу, наркотики, недосыпали и много курили. В этих случаях связь между спортивными событиями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний была выражена намного сильнее.

Ученые напоминают, что любовь к хоккею, даже сидя на диване, следует сочетать с тягой к здоровому образу жизни. В противном случае слишком сильные эмоции могут оказаться опасными для изношенного и измученного вредными привычками организма.