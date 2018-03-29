Драчев: «Российскому биатлону нужны перемены, ниже нынешней черты опускаться нельзя»

Кандидат в президенты СБР Владимир Драчев отметил, что его решение баллотироваться в руководители организации пользуется поддержкой на разных уровнях.

— Ощущаю ли чью-то поддержку? Практически всех! Причем не только специалистов, но и поддержка идет от общественности. Даже болельщики подходят и радуются, что я баллотируюсь, говоря, что необходимы изменения. При этом определенные руководители федераций уже тоже объявили о поддержке, но есть и те, кто, понятно, сомневается. Мы всегда должны работать в диалоге. Я спокойно иду на выборы, уверенный в себе. Я знаю, что это сложная работа. Я не сомневаюсь, что поддержка в работе будет практически от всех федераций. Все понимают, что нужны и необходимы перемены, они уже назрели! Мы подошли к той черте, что ниже уже опускаться нельзя, — приводит слова Драчева.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая.