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Драчев: «Российскому биатлону нужны перемены, ниже нынешней черты опускаться нельзя»
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Драчев: «Российскому биатлону нужны перемены, ниже нынешней черты опускаться нельзя» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Кандидат в президенты СБР Владимир Драчев отметил, что его решение баллотироваться в руководители организации пользуется поддержкой на разных уровнях.
— Ощущаю ли чью-то поддержку? Практически всех! Причем не только специалистов, но и поддержка идет от общественности. Даже болельщики подходят и радуются, что я баллотируюсь, говоря, что необходимы изменения. При этом определенные руководители федераций уже тоже объявили о поддержке, но есть и те, кто, понятно, сомневается. Мы всегда должны работать в диалоге. Я спокойно иду на выборы, уверенный в себе. Я знаю, что это сложная работа. Я не сомневаюсь, что поддержка в работе будет практически от всех федераций. Все понимают, что нужны и необходимы перемены, они уже назрели! Мы подошли к той черте, что ниже уже опускаться нельзя, — приводит слова Драчева.
Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 18 мая.
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