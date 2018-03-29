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На КЭФ обсудят наследие Универсиады-2019
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На КЭФ обсудят наследие Универсиады-2019 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
«На сегодняшний день с Министерством спорта Российской Федерации обсуждаются варианты создания федеральных структур на базе кластеров „Сопка“ и „Радуга“ — федерального училища олимпийского резерва или федерального тренировочного центра. Оба кластера включают в себя 10 спортивных объектов, которые позволят обеспечить комплексные условия для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства по шести видам спорта и организовать тренировочный и соревновательный процессы. Мы получили поддержку Сибирского федерального университета по возможному предоставлению площадей для организации учебного процесса. Решение по одному или другому вариантам будет принято в рамках предстоящего Красноярского экономического форума», — сообщил исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Министерстве спорта России создана рабочая группа для изучения наилучших вариантов эксплуатации спортивных объектов Универсиады-2019.
Всего к Студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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